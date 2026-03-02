3.75 BYN
США признали гибель троих военных в операции против Ирана
Американские военные признали, что в Кувейте потерпел крушение не один, а несколько военных самолетов: среди них как минимум один истребитель F-15. Экипажам, как сообщается, удалось спастись.
Тем временем Иран продолжает наносить удары по стратегическим объектам стран Персидского залива. В Саудовской Аравии горит пораженный ракетами нефтеперерабатывающий завод Aramco - один из крупнейших на планете. В Бахрейне прекратил работу алюминиевый завод - здесь нанесен серьезный ущерб производственным мощностям. Официальный Тегеран заявляет, что идти на переговоры не намерен: при этом персы систематически уничтожают важнейшие производственные структуры региона. Очевидно, это должно нанести сокрушительный удар по экономикам стран, которые ведут или поддерживают войну.
Стало известно о первых потерях в рядах американской армии: США признали гибель троих своих военных. Иран настаивает, что нанес серьезный урон живой силе и технике противника. Персы сообщают о сотнях уничтоженных американских солдат и о гибели накануне десятков представителей израильских ВВС - ракета якобы поразила бункер, где проходило совещание. Дональд Трамп тем временем объявил, что надеется закончить эту войну за 4 недели, а может быть, и быстрее.