США признали гибель троих военных в операции против Ирана

Американские военные признали, что в Кувейте потерпел крушение не один, а несколько военных самолетов: среди них как минимум один истребитель F-15. Экипажам, как сообщается, удалось спастись.

Тем временем Иран продолжает наносить удары по стратегическим объектам стран Персидского залива. В Саудовской Аравии горит пораженный ракетами нефтеперерабатывающий завод Aramco - один из крупнейших на планете. В Бахрейне прекратил работу алюминиевый завод - здесь нанесен серьезный ущерб производственным мощностям. Официальный Тегеран заявляет, что идти на переговоры не намерен: при этом персы систематически уничтожают важнейшие производственные структуры региона. Очевидно, это должно нанести сокрушительный удар по экономикам стран, которые ведут или поддерживают войну.