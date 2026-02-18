США разрабатывают сервис для обхода цензуры в ЕС

США объявляют войну европейской интернет-цензуре, сообщает Reuters. Госдеп готовит к запуску интернет-портал, который обеспечит европейцам доступ к тому контенту, который власти ЕС объявляют запретным. Тем самым Вашингтон намерен подчеркнуть, что борется за свободу слова и против запретительной политики европейских властей.