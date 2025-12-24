3.71 BYN
США vs ЕС: цифровая "холодная война" перешла в горячую фазу
- Тьерри Бретон (Франция) - бывший еврокомиссар, главный архитектор и фактический "отец" Digital Services Act (DSA) - Закона о цифровых услугах ЕС (вступил в силу в 2024 году). Этот закон де-факто заставляет американских технологических гигантов (Google, Meta, TikTok, X) подчиняться регуляторным требованиям Брюсселя: проводить жесткую модерацию контента по европейским стандартам, существенно ограничивать отдельные виды таргетированной рекламы - все это под постоянной угрозой колоссальных штрафов до 6 % от мирового годового оборота компании.
- Имран Ахмед (Великобритания) - глава CCDH (Центр по борьбе с цифровой ненавистью)
- Клэр Мелфорд (Великобритания) - руководитель GDI (Global Disinformation Index - Глобальный индекс дезинформации)
- Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон (Германия) - соруководительницы HateAid
Официальная позиция Вашингтона
"Экстерриториальное принуждение американских платформ к цензуре американской же речи недопустимо. Америка прежде всего".
Администрация Трампа - Рубио применила инструмент, который ранее использовался преимущественно против террористов, наркокартелей, высокопоставленных чиновников "оси зла" и китайских функционеров: визовые ограничения по внешнеполитическим соображениям (INA §212(a)(3)(C)) + угроза депортации - теперь против пяти европейских граждан, связанных с регуляторной и активистской борьбой против "токсичного" контента в интернете.
- Сара Роджерс, заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии:
"Сообщать, чтобы цензурировать американцев в Америке - это недопустимо. Это исключено. Это красная линия.
Именно это Ofcom (Office of Communications или Ofcom - британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний, а также почтовой службы, пытается сделать с помощью закона о безопасности в интернете (Online Safety Act), именно поэтому правительство Соединенных Штатов крайне обеспокоено".
- Журналист:
"Хорошо, но будет ли ваше правительство подавать в суд на Ofcom, если они все-таки перейдут обозначенные вами границы?"
- Сара Роджерс:
"Уже предложены официальные меры. В Конгрессе США сейчас рассматривается законопроект Granite Act, который прямо установит, что любые штрафы или предписания Ofcom не имеют юридической силы в отношении американских компаний.
Если британское правительство попытается каким-либо образом отменить или обойти действие Первой поправки для американских компаний на территории Соединенных Штатов, наш Конгресс, скорее всего, рассмотрит этот и другие, еще более жесткие ответные шаги".
Реакция Европы: от "охоты на ведьм" до "защиты суверенитета"
Тьерри Бретон на X:
"Возвращается ли маккартистская охота на ведьм? 90 % Европарламента и все 27 стран ЕС единогласно приняли DSA. Друзья-американцы: цензура не там, где вы думаете".
Эммануэль Макрон и МИД Франции:
"Запугивание и попытка подорвать европейский цифровой суверенитет".
Германия:
МИД назвал визовые запреты "неприемлемыми", HateAid охарактеризовала действия США как "репрессии против тех, кто защищает права человека".
Еврокомиссия:
Официально запросила разъяснения и заявила о намерении "оперативно и решительно" защищать свою регуляторную автономию.
Мишель Дюкло, бывший высокопоставленный французский дипломат и старший научный сотрудник Института Монтень по геополитике и дипломатии, резко осудил визовые запреты США, сравнив ситуацию с недавними переговорами в Майами по Украине. Он отметил: "Дмитриев праздновал победу в Майами, Бретону отказали в визе в США: Европа становится новой Россией для Вашингтона. Это напоминает 1920-е годы - когда Америка отдавала предпочтение бывшему врагу [Германии] перед своими бывшими союзниками, - но в еще худшем варианте".
Геостратегический смысл происходящего
Это уже не спор о том, как именно модерировать контент. Мы стали свидетелями открытого столкновения двух принципиально разных моделей цифрового суверенитета:
Американская модель:
Свобода слова - абсолютная конституционная ценность. Любая попытка иностранного государства регулировать американские платформы равно экстерриториальному посягательству на суверенитет США.
DSA рассматривается как инструмент мягкой цензуры прежде всего консервативных и правых голосов.
Визовые санкции - это четкий и жесткий сигнал: "Мы будем защищать Первую поправку так же непримиримо, как раньше защищали от терроризма".
Европейская модель:
Баланс между свободой слова и необходимостью защиты демократического общества от ненависти, дезинформации и других угроз.
DSA - это проявление суверенного права Евросоюза устанавливать правила на своей цифровой территории.
Ключевой триггер:
Письмо Тьерри Бретона Илону Маску от августа 2024 года, отправленное за несколько часов до запланированного интервью Маска с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
Именно этот момент Вашингтон расценил как прямую попытку европейского чиновника повлиять на ход американских выборов через угрозу применения регуляторных санкций.
Европа придерживается существенно более жесткого подхода к регулированию цифровых платформ, чем США, а X после покупки Маском оказался в самом центре внимания европейских регуляторов - особенно после резкого сокращения штата модераторов и восстановления ранее заблокированных аккаунтов.
Три наиболее вероятных сценария на 2026 год
1. Символическая эскалация (наиболее вероятный сценарий)
ЕС продолжает назначать многомиллионные и миллиардные штрафы X, Meta, Google, а США в ответ расширяют санкционный список до 20-50 человек и практически наверняка вводят режим "иностранного агента" (FARA) для европейских НКО, получающих американское финансирование.
2. Цифровая торговая война (средний уровень риска)
Брюссель начинает требовать создания полноценных европейских "дочек" американских платформ с отдельной системой модерации, на что Вашингтон зеркально вводит ограничения для европейских технологических компаний на американском рынке.
3. Фрагментация интернета (пока низкий, но быстро растущий риск)
Фактическое появление "сплинтернета" - двух параллельных и все более изолированных друг от друга цифровых пространств: американского (максимально возможная свобода) и европейского (системная и жесткая цензура).
Итоговый вывод
Рождество 2025 года войдет в историю как момент, когда трансатлантический ценностный консенсус в цифровой сфере окончательно и бесповоротно рухнул.
Соединенные Штаты под руководством Трампа-Рубио фактически заявили:
"Мы больше не считаем европейскую модель демократии обязательной для себя. Свобода слова американцев - это абсолютная красная линия, которую мы будем защищать даже против традиционных союзников".
Европа отвечает:
"Мы не американская периферия. У нас существует собственное суверенное демократическое право определять правила в своем цифровом пространстве".
Пока это война нарративов, символов, заявлений и виз. Но скорость, с которой символический конфликт может перерасти в реальную технологическую и инфраструктурную фрагментацию глобального интернета, сейчас чрезвычайно высока.
2026 год покажет, станет ли этот рождественский "подарок" от Марко Рубио началом новой холодной войны - на этот раз не ядерной, а именно цифровой.