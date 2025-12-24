США vs ЕС: цифровая "холодная война" перешла в горячую фазу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5690dbf-fdb1-4e5d-935d-9d148e7b0fa6/conversions/3b374b65-73d0-4b37-838a-d26e83986f88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5690dbf-fdb1-4e5d-935d-9d148e7b0fa6/conversions/3b374b65-73d0-4b37-838a-d26e83986f88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5690dbf-fdb1-4e5d-935d-9d148e7b0fa6/conversions/3b374b65-73d0-4b37-838a-d26e83986f88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5690dbf-fdb1-4e5d-935d-9d148e7b0fa6/conversions/3b374b65-73d0-4b37-838a-d26e83986f88-xl-___webp_1920.webp 1920w

- Тьерри Бретон (Франция) - бывший еврокомиссар, главный архитектор и фактический "отец" Digital Services Act (DSA) - Закона о цифровых услугах ЕС (вступил в силу в 2024 году). Этот закон де-факто заставляет американских технологических гигантов (Google, Meta, TikTok, X) подчиняться регуляторным требованиям Брюсселя: проводить жесткую модерацию контента по европейским стандартам, существенно ограничивать отдельные виды таргетированной рекламы - все это под постоянной угрозой колоссальных штрафов до 6 % от мирового годового оборота компании.

- Имран Ахмед (Великобритания) - глава CCDH (Центр по борьбе с цифровой ненавистью)

- Клэр Мелфорд (Великобритания) - руководитель GDI (Global Disinformation Index - Глобальный индекс дезинформации)

- Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон (Германия) - соруководительницы HateAid

Официальная позиция Вашингтона

"Экстерриториальное принуждение американских платформ к цензуре американской же речи недопустимо. Америка прежде всего".

Администрация Трампа - Рубио применила инструмент, который ранее использовался преимущественно против террористов, наркокартелей, высокопоставленных чиновников "оси зла" и китайских функционеров: визовые ограничения по внешнеполитическим соображениям (INA §212(a)(3)(C)) + угроза депортации - теперь против пяти европейских граждан, связанных с регуляторной и активистской борьбой против "токсичного" контента в интернете.

- Сара Роджерс, заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии:

"Сообщать, чтобы цензурировать американцев в Америке - это недопустимо. Это исключено. Это красная линия.

Именно это Ofcom (Office of Communications или Ofcom - британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний, а также почтовой службы, пытается сделать с помощью закона о безопасности в интернете (Online Safety Act), именно поэтому правительство Соединенных Штатов крайне обеспокоено".

- Журналист:

"Хорошо, но будет ли ваше правительство подавать в суд на Ofcom, если они все-таки перейдут обозначенные вами границы?"

- Сара Роджерс:

"Уже предложены официальные меры. В Конгрессе США сейчас рассматривается законопроект Granite Act, который прямо установит, что любые штрафы или предписания Ofcom не имеют юридической силы в отношении американских компаний.

Если британское правительство попытается каким-либо образом отменить или обойти действие Первой поправки для американских компаний на территории Соединенных Штатов, наш Конгресс, скорее всего, рассмотрит этот и другие, еще более жесткие ответные шаги".

Реакция Европы: от "охоты на ведьм" до "защиты суверенитета"

Тьерри Бретон на X:

"Возвращается ли маккартистская охота на ведьм? 90 % Европарламента и все 27 стран ЕС единогласно приняли DSA. Друзья-американцы: цензура не там, где вы думаете".

Эммануэль Макрон и МИД Франции:

"Запугивание и попытка подорвать европейский цифровой суверенитет".

Германия:

МИД назвал визовые запреты "неприемлемыми", HateAid охарактеризовала действия США как "репрессии против тех, кто защищает права человека".

Еврокомиссия:

Официально запросила разъяснения и заявила о намерении "оперативно и решительно" защищать свою регуляторную автономию.

Мишель Дюкло, бывший высокопоставленный французский дипломат и старший научный сотрудник Института Монтень по геополитике и дипломатии, резко осудил визовые запреты США, сравнив ситуацию с недавними переговорами в Майами по Украине. Он отметил: "Дмитриев праздновал победу в Майами, Бретону отказали в визе в США: Европа становится новой Россией для Вашингтона. Это напоминает 1920-е годы - когда Америка отдавала предпочтение бывшему врагу [Германии] перед своими бывшими союзниками, - но в еще худшем варианте".

Геостратегический смысл происходящего

Это уже не спор о том, как именно модерировать контент. Мы стали свидетелями открытого столкновения двух принципиально разных моделей цифрового суверенитета:

Американская модель:

Свобода слова - абсолютная конституционная ценность. Любая попытка иностранного государства регулировать американские платформы равно экстерриториальному посягательству на суверенитет США.

DSA рассматривается как инструмент мягкой цензуры прежде всего консервативных и правых голосов.

Визовые санкции - это четкий и жесткий сигнал: "Мы будем защищать Первую поправку так же непримиримо, как раньше защищали от терроризма".

Европейская модель:

Баланс между свободой слова и необходимостью защиты демократического общества от ненависти, дезинформации и других угроз.

DSA - это проявление суверенного права Евросоюза устанавливать правила на своей цифровой территории.

Ключевой триггер:

Письмо Тьерри Бретона Илону Маску от августа 2024 года, отправленное за несколько часов до запланированного интервью Маска с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Именно этот момент Вашингтон расценил как прямую попытку европейского чиновника повлиять на ход американских выборов через угрозу применения регуляторных санкций.

Европа придерживается существенно более жесткого подхода к регулированию цифровых платформ, чем США, а X после покупки Маском оказался в самом центре внимания европейских регуляторов - особенно после резкого сокращения штата модераторов и восстановления ранее заблокированных аккаунтов.

Три наиболее вероятных сценария на 2026 год

1. Символическая эскалация (наиболее вероятный сценарий)

ЕС продолжает назначать многомиллионные и миллиардные штрафы X, Meta, Google, а США в ответ расширяют санкционный список до 20-50 человек и практически наверняка вводят режим "иностранного агента" (FARA) для европейских НКО, получающих американское финансирование.

2. Цифровая торговая война (средний уровень риска)

Брюссель начинает требовать создания полноценных европейских "дочек" американских платформ с отдельной системой модерации, на что Вашингтон зеркально вводит ограничения для европейских технологических компаний на американском рынке.

3. Фрагментация интернета (пока низкий, но быстро растущий риск)

Фактическое появление "сплинтернета" - двух параллельных и все более изолированных друг от друга цифровых пространств: американского (максимально возможная свобода) и европейского (системная и жесткая цензура).

Итоговый вывод

Рождество 2025 года войдет в историю как момент, когда трансатлантический ценностный консенсус в цифровой сфере окончательно и бесповоротно рухнул.

Соединенные Штаты под руководством Трампа-Рубио фактически заявили:

"Мы больше не считаем европейскую модель демократии обязательной для себя. Свобода слова американцев - это абсолютная красная линия, которую мы будем защищать даже против традиционных союзников".

Европа отвечает:

"Мы не американская периферия. У нас существует собственное суверенное демократическое право определять правила в своем цифровом пространстве".

Пока это война нарративов, символов, заявлений и виз. Но скорость, с которой символический конфликт может перерасти в реальную технологическую и инфраструктурную фрагментацию глобального интернета, сейчас чрезвычайно высока.