США ввели ограничения против иранского ВПК

Санкции коснутся одного физического и восьми юридических лиц, которые участвуют в закупке и доставке оборудования для иранской оборонной промышленности. Об этом сообщили на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Меры в том числе коснулись компаний, базирующихся в Китае, Сингапуре и Турции, а также идущего под флагом Панамы сухогруза.