США ввели санкции против Колумбии, отказавшейся принимать мигрантов

США ввели пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. <...> Отказ (отданный президентом республики Густаво Петро. - Прим. ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США, поэтому я поручил администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Размер пошлины на товары из Колумбии составит 25 %, но в течение недели они увеличатся до 50 %. По словам главы Белого дома, это только начало, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан.

Кроме того, Трамп запретил въезд в Штаты для колумбийских чиновников и ввел визовые ограничения для членов их семей и приближенных.

Теперь все колумбийцы будут подвергаться усиленной проверке на границе США, добавил президент США.

Ранее сообщалось о том, что Колумбия развернула два военных самолета из Калифорнии, на борту каждого из которых было порядка 80 нелегалов. Незадолго до этого глава латиноамериканской страны приказал закрыть небо для указанных воздушных судов и потребовал от Соединенных Штатов установить протокол по достойному обращению с мигрантами.

Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами "Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию", - говорится в сообщении президента Колумбии 6 часов назад

Как позднее заявила администрация Густаво Петро, правительство республики под руководством главы государства выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну на депортационных рейсах.