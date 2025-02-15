США выделят Польше 11 млрд долларов на военные нужды

США предоставят Польше 11 млрд долларов на военные нужды, заявил польский министр национальной обороны Владыслав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Последний, к слову, отметил, что Штаты могут нарастить контингент в Польше, поскольку ситуация с границами Украины остается неясной.

Впрочем, эксперты напоминают, что еще во время первого президентского срока Дональда Трампа польские элиты провозгласили построить в своей стране крупную базу США. Однако в ноябре 2020 года, когда шансы Трампа остаться в Белом доме начали падать, глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох неожиданно заявил, что "форт Трамп" был метафорой. Но, похоже, до поры до времени.