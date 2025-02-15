3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США выделят Польше 11 млрд долларов на военные нужды
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b455c88-81ad-4906-8029-34d2c781afae/conversions/6180aaa7-a427-463a-b848-1d154baba953-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b455c88-81ad-4906-8029-34d2c781afae/conversions/6180aaa7-a427-463a-b848-1d154baba953-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b455c88-81ad-4906-8029-34d2c781afae/conversions/6180aaa7-a427-463a-b848-1d154baba953-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b455c88-81ad-4906-8029-34d2c781afae/conversions/6180aaa7-a427-463a-b848-1d154baba953-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСША могут нарастить контингент в Польше, поскольку ситуация с границами Украины остается неясной
доллары_инвато_32025-02-15T07:15:26.000000Z00
США предоставят Польше 11 млрд долларов на военные нужды, заявил польский министр национальной обороны Владыслав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Последний, к слову, отметил, что Штаты могут нарастить контингент в Польше, поскольку ситуация с границами Украины остается неясной.
Впрочем, эксперты напоминают, что еще во время первого президентского срока Дональда Трампа польские элиты провозгласили построить в своей стране крупную базу США. Однако в ноябре 2020 года, когда шансы Трампа остаться в Белом доме начали падать, глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох неожиданно заявил, что "форт Трамп" был метафорой. Но, похоже, до поры до времени.