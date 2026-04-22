США запланировали расходы на нужды НАТО, несмотря на заявления Трампа о выходе из альянса

Несмотря на громкие заявления Трампа о выходе из НАТО, стало известно, что Вашингтоном уже запланированы расходы на нужды альянса на следующий год.

Речь идет об 1,4 млрд долларов. Данные следуют из справочных документов Военного министерства США. Причем эта статья бюджетных расходов даже увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 95 млн.