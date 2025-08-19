"СССР и Россия были правы". Главные заявления Трампа в интервью телеканалу Fox News

Возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО невозможны, об этом в эфире Fox News заявил Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Главные тезисы Трампа из интервью телеканалу Fox News:

Украина не будет частью НАТО

Вернуть Крым для Украины невозможно

Во время его президентства американских войск в Украине не будет

Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины

Европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины

Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет

О необходимости Киеву пойти на уступки для урегулирования конфликта: Зеленский должен показать гибкость