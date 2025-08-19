3.70 BYN
"СССР и Россия были правы". Главные заявления Трампа в интервью телеканалу Fox News
Автор:Редакция news.by
Возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО невозможны, об этом в эфире Fox News заявил Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
Главные тезисы Трампа из интервью телеканалу Fox News:
Украина не будет частью НАТО
Вернуть Крым для Украины невозможно
Во время его президентства американских войск в Украине не будет
Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины
Европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины
Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет
О необходимости Киеву пойти на уступки для урегулирования конфликта: Зеленский должен показать гибкость
СССР и Россия "были правы", не желая видеть НАТО у своих границ