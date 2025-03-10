Стало известно, что советники Трампа разрабатывают план смягчения санкций против РФ

"По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России из-за конфликта, включая ограничение цен на ее нефть", - передает агентство.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что США разрабатывают план потенциального смягчения антироссийских санкций. Так, по его информации, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США предоставить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы затем обсудить это с представителями российской стороны в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений.