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Стало известно, что советники Трампа разрабатывают план смягчения санкций против РФ
Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают план смягчения санкций против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России из-за конфликта, включая ограничение цен на ее нефть", - передает агентство.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что США разрабатывают план потенциального смягчения антироссийских санкций. Так, по его информации, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США предоставить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы затем обсудить это с представителями российской стороны в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений.