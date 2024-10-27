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Стариков: В БРИКС можно найти партнеров, не опасаясь попасть в зависимость
Итоги саммита в Казани продолжает обсуждать экспертное сообщество. По мнению российского политолога, руководителя информагентства Baltnews Андрея Старикова, на фоне других планетарных объединений, которые предполагают отношения доминирования и подчинения, БРИКС становится для многих стран желанной альтернативой, где можно найти партнеров, не опасаясь попасть в зависимость.
Андрей Стариков:
"Форум был в максимально позитивной повестке, особенно на контрасте с площадками, где участвуют Украина, Соединенные Штаты. Это и несчастная крымская платформа, и так называемый форум мира Зеленского, где речь шла только о войне, о деградации, о разрушении, о какой-то мнимой победе на поле боя".
"Хотя в ходе движения к этой мнимой победе, которая не состоится для той стороны, они просто перемалывают население Украины, ломают экономику не только Украины, но и западных государств, - отметил эксперт. - Поэтому на контрасте с этим БРИКС был про надежды, про будущее, развитие, благополучие, стремление к равенству, к равному доступу к ресурсам, к технологиям, к инвестициям, к займам, к реализации своих услуг и товаров на глобальном рынке, на рынке участников и партнеров БРИКС".
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