Старым режимам Европы предрекают крах

Европейским элитам предрекли скорый крах. Старые режимы рухнут, заявил Герт Вилдерс, лидер Партии свободы из правящей коалиции в Нидерландах. Заявление он сделал с трибуны саммита правых сил Европарламента в Мадриде, где резкой критике подверглась текущая политика Брюсселя. Встреча прошла под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".

Герт Вилдерс, лидер Партии свободы (Нидерланды):

"Старые режимы рухнут. Мы живем в историческое время. И мое послание всем старым лидерам от Макрона до Шольца: ваше время вышло. Пробуждение закончилось. Мультикультурализм и массовая иммиграция оказались полным провалом. И хотя леволиберальные интеллектуалы могут отказываться признавать эту реальность, большинство европейцев очень четко понимают, чего они хотят. Европейцам нужны безопасные границы. Они хотят положить конец массовой иммиграции. Они хотят, чтобы мы выслали нелегальных мигрантов и преступников из наших стран".