Стерилизовали тысячи девочек: как Дания проводила тайный геноцид над населением Гренландии

В мире продолжают кипеть страсти вокруг Гренландии, хотя градус немного и поутих, но американцы не отказались от притязаний на остров.

Дания вовсю защищает остров, а Европа даже собирается выделить некие дополнительные средства из резервов в бюджете. Вот только на этом фоне многие обходят стороной очень неприятную и бесчеловечную историю, которая еще совсем недавно кромсала судьбы коренных жителей - инуитов. Копенгаген проводил жесткую политику "данизации", а местное население в буквальном смысле лишали будущего просто варварскими методами.

После второй мировой войны Дания получила в свое распоряжение Гренландию и решила там основательно похозяйничать. Первым делом в Копенгагене решили воспитать новую элиту для острова. Предвестником будущей трагедии стал 1953 год. Тогда датское правительство, отклонив предложение США о покупке стратегически важного острова, повысило Гренландию до статуса графства, а затем дало старт политике "данизации" местного населения, искореняя язык и культуру. Копенгаген начал принудительно переселять жителей и насильственно отбирать детей из семей. Многие из них больше никогда не виделись со своими родными.

В 1950-х годах 20 детей-инуитов власти Дании вывезли к себе для изучения датского языка, чтобы воспитать из ребят будущее руководство Гренландии. Самые перспективные дети два года провели вне дома и по возвращении на остров уже не понимали родных. Вдобавок их против воли родителей поселили в специальных детских домах для так называемого "дозревания".

Когда эксперимент с элитами провалился, датчане придумали куда более изощренный способ контроля на острове - принудительную стерилизацию маленьких девочек. Так, Амарок Петерсен - одна из участниц ужасного эксперимента - дала интервью New York Post.

Амарок Петерсен, жительница Гренландии:

"У меня никогда не будет детей. Этот выбор был отнят у меня. Датчане не видят в нас людей, они думают, что мы слишком дорогие, слишком мало населения. Но они занимают нашу землю, детей, жизни и ожидают благодарности".

Логика правительства чудовищно проста - число инуитов, проживающих в Гренландии, растет слишком быстро, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Постыдную стратегию назвали благовидно - "Кампания по планированию семьи". За красивой вывеской стояла жуткая цель - сократить численность гренландцев и заместить их датчанами.

Тысячи инуитских женщин были подвергнуты принудительной стерилизации. Людоедские методы по отношению к местному населению датчане использовали на протяжении десятков лет, начиная с 1960-х годов. Тайная кампания ограничения рождаемости преследовала конкретную цель - власти боялись, что коренное население вытеснит датчан с острова и будет требовать независимости.

Варварский подход использовали даже в начале 1990-х. Несколько лет назад СМИ опубликовали часть некогда тайного досье. Подробности его поражают.

Свою историю в материале Daily Mail рассказывала еще одна местная жительница. Удивительна история инуитки Арнак, которая в 15 лет устроилась на неполный рабочий день в местный магазин. В течение двух лет ее насиловал менеджер магазина, и девушка забеременела. После аборта врачи тайно вставили ей внутриматочную противозачаточную спираль (ВМС) в рамках организованной датским правительством кампании по контролю над рождаемостью в Гренландии.

Подобные действия Копенгагена привели к сокращению населения в два раза. Сегодня на острове живут почти 60 тыс. человек, а могло - 150 тыс.

Про геноцид инуитов иногда вспоминали, но Дания делала вид, что это трагедия минувших дней, мол, было и было. Все поменялось в 2025 году, когда президент США Дональд Трамп решил положить глаз на богатый ледяной остров. Запахло жареным, и датчане основательно испугались, ведь с таким бэкраундом Гренландия и вправду может оказаться на стороне Вашингтона.

Как убивали коренной народ Гренландии. Как Дания применяла людоедские методы против инуитов. О насильственной стерилизации девочек в Гренландии смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".

