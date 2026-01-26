Стерилизовали тысячи девочек: как Дания проводила тайный геноцид над населением Гренландии

В мире продолжают кипеть страсти вокруг Гренландии, хотя градус немного и поутих, но американцы не отказались от притязаний на остров.

Дания вовсю защищает остров, а Европа даже собирается выделить некие дополнительные средства из резервов в бюджете. Вот только на этом фоне многие обходят стороной очень неприятную и бесчеловечную историю, которая еще совсем недавно кромсала судьбы коренных жителей - инуитов. Копенгаген проводил жесткую политику "данизации", а местное население в буквальном смысле лишали будущего просто варварскими методами.

После второй мировой войны Дания получила в свое распоряжение Гренландию и решила там основательно похозяйничать. Первым делом в Копенгагене решили воспитать новую элиту для острова. Предвестником будущей трагедии стал 1953 год. Тогда датское правительство, отклонив предложение США о покупке стратегически важного острова, повысило Гренландию до статуса графства, а затем дало старт политике "данизации" местного населения, искореняя язык и культуру. Копенгаген начал принудительно переселять жителей и насильственно отбирать детей из семей. Многие из них больше никогда не виделись со своими родными.

В 1950-х годах 20 детей-инуитов власти Дании вывезли к себе для изучения датского языка, чтобы воспитать из ребят будущее руководство Гренландии. Самые перспективные дети два года провели вне дома и по возвращении на остров уже не понимали родных. Вдобавок их против воли родителей поселили в специальных детских домах для так называемого "дозревания".

Когда эксперимент с элитами провалился, датчане придумали куда более изощренный способ контроля на острове - принудительную стерилизацию маленьких девочек. Так, Амарок Петерсен - одна из участниц ужасного эксперимента - дала интервью New York Post.

Амарок Петерсен, жительница Гренландии:

"У меня никогда не будет детей. Этот выбор был отнят у меня. Датчане не видят в нас людей, они думают, что мы слишком дорогие, слишком мало населения. Но они занимают нашу землю, детей, жизни и ожидают благодарности".

геноцид инуитов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e1f9-510b-46ea-b833-ed7c74c84bc9/conversions/4e1e26fe-eb02-4e58-ae62-1553343dfd66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e1f9-510b-46ea-b833-ed7c74c84bc9/conversions/4e1e26fe-eb02-4e58-ae62-1553343dfd66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e1f9-510b-46ea-b833-ed7c74c84bc9/conversions/4e1e26fe-eb02-4e58-ae62-1553343dfd66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e1f9-510b-46ea-b833-ed7c74c84bc9/conversions/4e1e26fe-eb02-4e58-ae62-1553343dfd66-xl-___webp_1920.webp 1920w

Логика правительства чудовищно проста - число инуитов, проживающих в Гренландии, растет слишком быстро, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Постыдную стратегию назвали благовидно - "Кампания по планированию семьи". За красивой вывеской стояла жуткая цель - сократить численность гренландцев и заместить их датчанами.

Тысячи инуитских женщин были подвергнуты принудительной стерилизации. Людоедские методы по отношению к местному населению датчане использовали на протяжении десятков лет, начиная с 1960-х годов. Тайная кампания ограничения рождаемости преследовала конкретную цель - власти боялись, что коренное население вытеснит датчан с острова и будет требовать независимости.

Скриншот экрана сайта Аргументы и факты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebecedce-0a8e-4f16-8823-7703d2061c97/conversions/791de980-28ea-4b0a-aac3-b5b778fb8d74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebecedce-0a8e-4f16-8823-7703d2061c97/conversions/791de980-28ea-4b0a-aac3-b5b778fb8d74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebecedce-0a8e-4f16-8823-7703d2061c97/conversions/791de980-28ea-4b0a-aac3-b5b778fb8d74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebecedce-0a8e-4f16-8823-7703d2061c97/conversions/791de980-28ea-4b0a-aac3-b5b778fb8d74-xl-___webp_1920.webp 1920w

Варварский подход использовали даже в начале 1990-х. Несколько лет назад СМИ опубликовали часть некогда тайного досье. Подробности его поражают.

Скриншот экрана сайта Dzen.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1ba1e7e-7fbc-438d-9043-fd14502579de/conversions/0a316eaa-65fd-423f-92f1-2ceddab0f0b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1ba1e7e-7fbc-438d-9043-fd14502579de/conversions/0a316eaa-65fd-423f-92f1-2ceddab0f0b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1ba1e7e-7fbc-438d-9043-fd14502579de/conversions/0a316eaa-65fd-423f-92f1-2ceddab0f0b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1ba1e7e-7fbc-438d-9043-fd14502579de/conversions/0a316eaa-65fd-423f-92f1-2ceddab0f0b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свою историю в материале Daily Mail рассказывала еще одна местная жительница. Удивительна история инуитки Арнак, которая в 15 лет устроилась на неполный рабочий день в местный магазин. В течение двух лет ее насиловал менеджер магазина, и девушка забеременела. После аборта врачи тайно вставили ей внутриматочную противозачаточную спираль (ВМС) в рамках организованной датским правительством кампании по контролю над рождаемостью в Гренландии.

Скриншот экрана сайта ASIA TV news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5281799-4122-4cd2-8ac6-8a10a71d4484/conversions/8cda8634-07dc-4417-bb5f-dab5178c4bf7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5281799-4122-4cd2-8ac6-8a10a71d4484/conversions/8cda8634-07dc-4417-bb5f-dab5178c4bf7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5281799-4122-4cd2-8ac6-8a10a71d4484/conversions/8cda8634-07dc-4417-bb5f-dab5178c4bf7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5281799-4122-4cd2-8ac6-8a10a71d4484/conversions/8cda8634-07dc-4417-bb5f-dab5178c4bf7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подобные действия Копенгагена привели к сокращению населения в два раза. Сегодня на острове живут почти 60 тыс. человек, а могло - 150 тыс.

Скриншот экрана сайта Asia24.media news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343df269-7a5b-429a-8e9b-f8cf4416375d/conversions/bb7e4ac4-f602-42ae-a19c-badd2521ae23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343df269-7a5b-429a-8e9b-f8cf4416375d/conversions/bb7e4ac4-f602-42ae-a19c-badd2521ae23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343df269-7a5b-429a-8e9b-f8cf4416375d/conversions/bb7e4ac4-f602-42ae-a19c-badd2521ae23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343df269-7a5b-429a-8e9b-f8cf4416375d/conversions/bb7e4ac4-f602-42ae-a19c-badd2521ae23-xl-___webp_1920.webp 1920w

Про геноцид инуитов иногда вспоминали, но Дания делала вид, что это трагедия минувших дней, мол, было и было. Все поменялось в 2025 году, когда президент США Дональд Трамп решил положить глаз на богатый ледяной остров. Запахло жареным, и датчане основательно испугались, ведь с таким бэкраундом Гренландия и вправду может оказаться на стороне Вашингтона.

Как убивали коренной народ Гренландии. Как Дания применяла людоедские методы против инуитов. О насильственной стерилизации девочек в Гренландии смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".

Ледяная лихорадка: почему Гренландия стала желанным трофеем для больших игроков Гренландия является нетронутой кладовой мира, так как только разведанных запасов нефти насчитывается 110 млрд баррелей 26.01.2026 22:39