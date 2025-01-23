Столтенберг призвал к дальнейшему вооружению Киева

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг по инерции продолжает работать на благо мирового ВПК. В своем выступлении на полях Всемирного экономического форума в Давосе политик настоятельно заявил, что западным странам необходимо и дальше поставлять оружие Киеву. Аргумент традиционный: "ради обеспечения мира в Украине".

"Реальность такова, что чем больше мы хотим мира и чем скорее мы хотим мира, тем больше оружия мы должны поставлять Украине, и тем больше обязательств брать на долгосрочную перспективу".