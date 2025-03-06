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Сторонники Кэлина Джорджеску недовольны решением ЦИК Румынии
Митингующие разрушили ограждения у здания ЦИК Румынии после того, как стало известно об отклонении кандидатуры Кэлина Джорджеску на пост президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Джорджеску подал документы для регистрации в качестве кандидата, однако в тот же день были поданы две жалобы в Конституционный суд против его регистрации. Суд отклонил эти жалобы, но ЦИК позже решила не регистрировать Джорджеску. Узнав об этом, его сторонники разрушили ограждения, но правоохранительные органы вмешались и восстановили порядок.
Лидер оппозиционной румынской партии AUR Джордже Симион заявил, что отклонение ЦИК кандидатуры Кэлина Джорджеску - продолжение госпереворота.
Сам Кэлин Джорджеску написал в соцсети X, что решение ЦИК является прямым ударом в сердце демократии для всего мира.
Президентские выборы в Румынии состоялись 24 ноября 2024 года, и независимый кандидат Джорджеску занял первое место с 22,94 % голосов благодаря активной кампании в TikTok. Елена Ласкони, выступающая за укрепление связей с НАТО и США, заняла второе место с 19,18 %. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты выборов из-за серьезных нарушений, о которых свидетельствовали рассекреченные документы Высшего совета безопасности. Это решение было принято после рассмотрения жалоб от различных организаций и кандидатов. Джорджеску попытался обжаловать решение в Апелляционном и Верховном судах, но его жалоба была отклонена. В январе 2025 года его сторонники начали протесты с требованием отмены аннулирования итогов выборов.