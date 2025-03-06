Сторонники Кэлина Джорджеску недовольны решением ЦИК Румынии

Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ea2ef0b-2ff7-49d1-9f8d-4454852a7fdf/conversions/3c42d6d7-3650-4681-9edf-f478fcacc1bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ea2ef0b-2ff7-49d1-9f8d-4454852a7fdf/conversions/3c42d6d7-3650-4681-9edf-f478fcacc1bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ea2ef0b-2ff7-49d1-9f8d-4454852a7fdf/conversions/3c42d6d7-3650-4681-9edf-f478fcacc1bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ea2ef0b-2ff7-49d1-9f8d-4454852a7fdf/conversions/3c42d6d7-3650-4681-9edf-f478fcacc1bf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото АР

Митингующие разрушили ограждения у здания ЦИК Румынии после того, как стало известно об отклонении кандидатуры Кэлина Джорджеску на пост президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Джорджеску подал документы для регистрации в качестве кандидата, однако в тот же день были поданы две жалобы в Конституционный суд против его регистрации. Суд отклонил эти жалобы, но ЦИК позже решила не регистрировать Джорджеску. Узнав об этом, его сторонники разрушили ограждения, но правоохранительные органы вмешались и восстановили порядок.

Лидер оппозиционной румынской партии AUR Джордже Симион заявил, что отклонение ЦИК кандидатуры Кэлина Джорджеску - продолжение госпереворота.

Сам Кэлин Джорджеску написал в соцсети X, что решение ЦИК является прямым ударом в сердце демократии для всего мира.