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ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента

ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента

ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Кэлина Джорджеску для участия в президентских выборах, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, за утверждение его кандидатуры проголосовали четыре человека, против - десять. В пятницу Джорджеску подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд поступили две жалобы против этой инициативы, которые накануне были отклонены. Конституционный суд заявил, что уведомит Центральное избирательное бюро о своем решении.

В соответствии с местным законодательством, ЦИК Румынии может принимать решение о регистрации кандидата только после вынесения решения Конституционного суда.

Фото ТАСС

Румыния