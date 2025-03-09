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ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента
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ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президентаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819365f5-7059-4a58-858d-3290b8178b88/conversions/50cd5295-e29d-44f5-a9eb-045076d15646-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819365f5-7059-4a58-858d-3290b8178b88/conversions/50cd5295-e29d-44f5-a9eb-045076d15646-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819365f5-7059-4a58-858d-3290b8178b88/conversions/50cd5295-e29d-44f5-a9eb-045076d15646-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819365f5-7059-4a58-858d-3290b8178b88/conversions/50cd5295-e29d-44f5-a9eb-045076d15646-xl-___webp_1920.webp 1920w
ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Кэлина Джорджеску для участия в президентских выборах, сообщает РИА Новости.
Согласно информации, за утверждение его кандидатуры проголосовали четыре человека, против - десять. В пятницу Джорджеску подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд поступили две жалобы против этой инициативы, которые накануне были отклонены. Конституционный суд заявил, что уведомит Центральное избирательное бюро о своем решении.
В соответствии с местным законодательством, ЦИК Румынии может принимать решение о регистрации кандидата только после вынесения решения Конституционного суда.
Фото ТАСС