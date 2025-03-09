ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента

Согласно информации, за утверждение его кандидатуры проголосовали четыре человека, против - десять. В пятницу Джорджеску подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд поступили две жалобы против этой инициативы, которые накануне были отклонены. Конституционный суд заявил, что уведомит Центральное избирательное бюро о своем решении.