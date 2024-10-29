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Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"

Инаугурация для Трампа обещает быть непростой. Десятки тысяч сторонников меньшинств и борцов за права мигрантов заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем", сообщает "Вашингтон пост".

Так участники акции выразят свой протест новоизбранному президенту. Штурм столицы планируется на 18 января, участие в нем примет порядка 50 тыс. человек.

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Послевыборный период для США выдастся особенно бурным. Победа республиканцев привела к народным волнениям. Различные активисты подали более десяти заявок на проведение митингов и акций протеста в период до конца января. Заявленные темы - итоги выборов, демократия, аборты и палестино-израильский конфликт.

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