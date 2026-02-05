"Стороны близки к урегулированию" - Трамп о переговорах в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров России, США и Украины. Итоги уже прокомментировал Трамп. Он утверждает, что стороны очень близки к урегулированию конфликта в Украине.

Американский спецпосланник назвал переговоры детальными и продуктивными. Российский спецпредставитель заявил, что есть прогресс и "позитивное движение вперед", хотя ему пытаются помешать "разжигатели войны-из Европы и Британии".

Как стало известно, Россия и США договорились возобновить диалог между военными ведомствами двух стран на высоком уровне.

Также Москва и Вашингтон согласились выполнять условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще как минимум полгода

В ходе консультаций делегации Москвы и Киева договорились обменять 314 военнопленных, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров. Обмен уже состоялся. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 157 российских военных, взамен были переданы 157 военнопленных ВС Украины.

Даты новых встреч по Украине будут согласованы позже. В ходе переговоров обсуждаются экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня. Ожидается, что Объединенные Арабские Эмираты по итогам переговоров опубликуют коммюнике.