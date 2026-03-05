3.75 BYN
Страны ЕС разработают совместный план эвакуации населения в случае военного кризиса
Автор:Редакция news.by
Страны Прибалтики, Северной Европы, а также Германия и Польша намерены разработать совместный план эвакуации населения в случае военного кризиса. На днях было подписано совместное соглашение.
Из документа известно, что население из зоны боевых действий предполагается вывозить централизовано, размещая его вдали от грохота пушек.
Наиболее вероятным приютом выглядят Швеция и Норвегия. Воевать участники соглашения собираются с Россией, а именно эти две скандинавские страны максимально удалены от возможного театра боевых действий.