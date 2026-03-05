Страны ЕС разработают совместный план эвакуации населения в случае военного кризиса

Страны Прибалтики, Северной Европы, а также Германия и Польша намерены разработать совместный план эвакуации населения в случае военного кризиса. На днях было подписано совместное соглашение.

Из документа известно, что население из зоны боевых действий предполагается вывозить централизовано, размещая его вдали от грохота пушек.