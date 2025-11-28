Страны Евросоюза отстранены от переговоров по Украине

Когда речь заходит о будущем Украины, за столом переговоров не хватает стульев для ЕС. На это вновь обратили внимание сотрудники агентства Bloomberg.



В материале отмечается: европейские страны отстранены от подробностей многих аспектов переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Их роль сводится к участию в двусторонних консультациях и только тогда, когда американская сторона считает это целесообразным, уточняют журналисты.



Также стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу глав МИД НАТО в Брюсселе на следующей неделе "в ключевой для Украины момент".