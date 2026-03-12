3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
Страны Персидского залива из-за ближневосточного конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн баррелей в сутки, сообщает Международное энергетическое агентство.
Цены на нефть продолжают расти. На Лондонской бирже стоимость сырья марки Brent превысила 100 долларов за баррель.
Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по черному золоту. Согласно новой оценке, средняя цена нефти Brent в 2026 году составит около 77 долларов за баррель, против прежней в 71 доллар. Аналитики банка также пересмотрели прогнозы по европейскому газовому рынку. Средняя цена газа на европейском хабе TTF в нынешнем году теперь ожидается на уровне 46 евро за Мвт·ч против предыдущей в 37 евро.
В условиях нарастающего мирового кризиса власти Республики Корея приняли решение выпустить из своих резервов почти 22,5 млн баррелей нефти. В настоящее время страна располагает запасами сырой нефти и нефтепродуктов на 208 дней.