Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по черному золоту. Согласно новой оценке, средняя цена нефти Brent в 2026 году составит около 77 долларов за баррель, против прежней в 71 доллар. Аналитики банка также пересмотрели прогнозы по европейскому газовому рынку. Средняя цена газа на европейском хабе TTF в нынешнем году теперь ожидается на уровне 46 евро за Мвт·ч против предыдущей в 37 евро.