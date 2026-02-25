Стратегия "разделяй и властвуй" уже не пройдет: как санкции США сплотили мировых игроков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abeecdc2-d302-4ada-a7fb-f21eea765a3d/conversions/19064f53-6a3b-4b49-97eb-5d2d2c3ddbda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abeecdc2-d302-4ada-a7fb-f21eea765a3d/conversions/19064f53-6a3b-4b49-97eb-5d2d2c3ddbda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abeecdc2-d302-4ada-a7fb-f21eea765a3d/conversions/19064f53-6a3b-4b49-97eb-5d2d2c3ddbda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abeecdc2-d302-4ada-a7fb-f21eea765a3d/conversions/19064f53-6a3b-4b49-97eb-5d2d2c3ddbda-xl-___webp_1920.webp 1920w

В стремлении сохранить глобальное лидерство США могут прибегать к традиционной стратегии "разделяй и властвуй", однако, по мнению экспертов, время для такой тактики могло быть упущено. Комментарий по этому вопросу дал в "Актуальном интервью" эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.

По его словам, попытки не допустить формирования прочных союзов между крупными мировыми игроками - давняя практика Вашингтона. "Желание как-то разделить, рассорить крупных игроков и не дать им, так сказать, слиться в какие-то союзы, например, Москва и Пекин, всегда было американской фишкой. США за счет этого всегда снимали определенную маржу, и здесь ничего необычного я не вижу", - заявил эксперт.

В этом контексте стоит обратить внимание на интерес США к масштабному инфраструктурному проекту - строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской с предполагаемыми инвестициями около 12 млрд долларов. Но даже российские эксперты пишут, что, с одной стороны, экономически это может быть выгодно и россиянам, и американцам. Но с другой стороны, это как будто попытка Америки зайти на российский Дальний Восток, где у России огромное количество проектов с Китаем. И тут как будто американцы пытаются немножко "подрезать" Китай в этом направлении.

Александр Тищенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23d324a-8e32-4b31-afbe-4b7a2662584d/conversions/e3fd0ec3-8e29-407a-8666-067f6806b5fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23d324a-8e32-4b31-afbe-4b7a2662584d/conversions/e3fd0ec3-8e29-407a-8666-067f6806b5fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23d324a-8e32-4b31-afbe-4b7a2662584d/conversions/e3fd0ec3-8e29-407a-8666-067f6806b5fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23d324a-8e32-4b31-afbe-4b7a2662584d/conversions/e3fd0ec3-8e29-407a-8666-067f6806b5fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это один из проектов, который может быть использован американцами, чтобы развести китайские и российские корабли в разные стороны. Александр Тищенко

Однако, как подчеркнул эксперт, сами действия США привели к консолидации стран, против которых были направлены рестрикции. "На самом деле они (американцы - прим. ред.) своей санкционной политикой так настроили мировых игроков, к которым применяли рестрикции, что те стали понимать эффективность и надежность контактов между собой. За эти годы произошла очень сильная и плотная интеграция, в том числе между Китаем и Россией", - констатировал он.

В качестве примера эксперт привел китайскую инициативу "Один пояс, один путь". "И даже посмотрите на китайский маршрут "Один пояс, один путь", в котором без России никак. Ради него продвигали столько политических, экономических, военных параметров. И тут раз и отказаться? Из-за чего? Из-за тоннеля между Чукоткой и Аляской? Нет, я не думаю", - обозначил он.