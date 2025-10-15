Суд в Италии отменил решение о высылке обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция, удовлетворил апелляцию защиты гражданина Украины, оспорившего решение о выдаче его Германии. Там он обвиняется в подрыве "Северных потоков" в 2022 году, сообщает ТАСС.

Ранее суд в Болонье одобрил экстрадицию, но украинец подал апелляцию. 49-летнего бывшего украинского офицера обвиняют в том, что он входил в экипаж парусной яхты "Андромеда" и связан с закладкой взрывчатки для подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. Утверждается, что он был координатором операции. Сейчас он находится в тюрьме строгого режима.