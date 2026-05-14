Суд в Украине арестовал Ермака на 60 дней
Киевский суд на два месяца арестовал экс-главу офиса Зеленского Ермака: он подозревается в мошенничестве с недвижимостью на сумму в 10 млн долларов. Также стало известно, что экс-чиновнику уменьшили сумму залога с 4 до 3 млн долларов.
Ранее Ермак заявлял, что таких денег у него нет. Ближайшему сподвижнику и лучшему другу Зеленского грозит 15 лет тюрьмы.
Западные СМИ высказывают предположение, что коррупционный скандал, связанный с Ермаком, вспыхнул в Киеве неслучайно: таким образом европейцы пытаются найти формальную причину отказать Украине во вступлении в ЕС.
Антикоррупционные структуры, работающие в Киеве, целиком подконтрольны Брюсселю и Вашингтону. Американцам сейчас явно не до Украины, значит, отмашку разоблачениям Ермака дали европейцы.
