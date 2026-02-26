Суд Вильнюса вынес приговор активистке за высказывание в соцсетях

За иное мнение - штраф в 3 750 евро. Суд Вильнюса вынес приговор литовской общественной активистке за высказывание в соцсетях.

Швенчнене обвиняют в том, что она посмела усомниться в официальной версии событий 33-летней давности. В 1991 году были убиты неизвестными пограничники на литовской заставе "Мядининкай". Официальный Вильнюс утвердил исторический канон, в соответствии с которым убийство 7 человек совершено советскими спецслужбами, однако гораздо более вероятной выглядит другая версия: пограничники стали сакральной жертвой для утверждения литовской независимости.