Судебная тяжба с Беларуськалием обошлась Литве уже в 500 тыс. евро
Автор:Редакция news.by
Полмиллиона евро уже потратила литовская сторона на судебную тяжбу с Беларуськалием. Причем, это расходы на адвокатов лишь в ходе первого этапа процессуальных разбирательств: вскоре власти Литвы должны будут потратить в виде судебных издержек еще миллион.
Вопрос калийного транзита последнее время обсуждается в Вильнюсе все активнее: там пытаются сформулировать условия возобновления сотрудничества, но пока ничего определенного предложить не готовы.
Между тем, за нарушение контрактных обязательств Беларуськалий требует от литовской стороны уплаты компенсации в сумме 12 млрд евро. Да и сам отказ от транзита обошелся литовцам недешево: в 2023 году оборот Клайпедского порта рухнул на треть и до сих пор не восстановился.