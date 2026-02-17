Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Судебная тяжба с Беларуськалием обошлась Литве уже в 500 тыс. евро

Полмиллиона евро уже потратила литовская сторона на судебную тяжбу с Беларуськалием. Причем, это расходы на адвокатов лишь в ходе первого этапа процессуальных разбирательств: вскоре власти Литвы должны будут потратить в виде судебных издержек еще миллион.

Вопрос калийного транзита последнее время обсуждается в Вильнюсе все активнее: там пытаются сформулировать условия возобновления сотрудничества, но пока ничего определенного предложить не готовы.

Между тем, за нарушение контрактных обязательств Беларуськалий требует от литовской стороны уплаты компенсации в сумме 12 млрд евро. Да и сам отказ от транзита обошелся литовцам недешево: в 2023 году оборот Клайпедского порта рухнул на треть и до сих пор не восстановился.

