3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Таксисты Латвии грозятся устроить забастовку из-за цен на топливо
Автор:Редакция news.by
Таксисты Латвии готовы выйти на улицы из-за непомерных цен на топливо.
В организации работодателей заявляют: снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15 % - это насмешка, поскольку в реальности цена уменьшится лишь на 8 центов за литр. Предприниматели уже месяц платят дополнительные 30 % за топливо и требует нормальной скидки.
Заявляется, что сейчас водители такси получают минимальную зарплату, перерабатывая часы, и если добавить новые цены на топливо, то это приведет к банкротству.