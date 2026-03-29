Таксисты Латвии грозятся устроить забастовку из-за цен на топливо

В организации работодателей заявляют: снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15 % - это насмешка, поскольку в реальности цена уменьшится лишь на 8 центов за литр. Предприниматели уже месяц платят дополнительные 30 % за топливо и требует нормальной скидки.