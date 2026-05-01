Таллин намерен привлекать союзников для охраны границы в кризисных ситуациях

Правительство Эстонии одобрило возможность привлечения союзных сил для содействия в охране государственной границы и обеспечении правопорядка в условиях кризисных ситуаций. Такую информацию сообщило Министерство обороны балтийской республики.

Ранее директор Службы внешней разведки России Нарышкин охарактеризовал обстановку на границе Союзного государства как напряженную, напомнив, что совсем недавно Польша и страны Балтии вышли из Конвенции о запрещении пехотных мин. Кроме того, на восточных границах этих государств создаются новые оборонные сооружения.