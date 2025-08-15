3.72 BYN
"Танец с медведем" назвали в СМИ встречу Путина и Трампа на Аляске
Считанные часы остаются до саммита Россия - США. Американские СМИ еще до начала встречи делают самые комплиментарные по отношению к Москве заявления.
The New York Times, например, пишет, что Путин заведомо одержал победу. Это следует из самого факта проведения переговоров.
А CNN называет происходящее “танцем с медведем”. И главная его особенность, отмечают журналисты, в том, что именно медведь определяет, когда и куда вальсировать?
Скорая встреча Путина и Трампа в Анкоридже продолжает обрастать подробностями
СМИ Соединенных Штатов сообщают, что американский президент намерен оказать своему российскому коллеге буквально королевские почести. Трамп лично выйдет к российскому самолету и проведет своего визави по красной ковровой дорожке внутрь военной базы.
И как только что сообщили СМИ, президент США выехал из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда он полетит на Аляску. При этом организаторы встречи оказались в крайне затруднительном положении. Службам безопасности пришлось за считанные дни организовать встречу самых охраняемых лиц планеты. Журналистов и даже технических сотрудников делегаций селят куда придется.
Немецкие газетчики живут в трейлере возле помойки, российские и наши репортеры - в спортзале, кремлевские чиновники среднего уровня - в общежитии местного университета.
Известно, что Трамп прибудет в Анкоридж около 19:00 по минскому времени, а переговоры начнутся ровно в 22:00.