Тегеран готовится к отключению глобальной сети Интернет

Иран готовится к отключению от глобального интернета в целях защиты своей страны от внешнего вмешательства и начал принимать меры по созданию собственной закрытой сети.

Один из шагов в этом направлении - формирование так называемого белого списка сайтов, одобренных государством. В этот перечень вошли внутренние поисковые системы, навигационные сервисы и мессенджеры для обмена сообщениями. Иранские власти заявляют: интернет в стране в привычном виде может исчезнуть навсегда.

Тем временем компания SpaceX, как сообщает Bloomberg, сделала бесплатной подписку на Starlink в республике. Однако власти Ирана уже фактически криминализировали его использование, приравняв к шпионажу.

Эти цифровые баталии разгораются на фоне продолжительных массовых протестов. По разным данным, число погибших за время беспорядков уже могло превысить 2,5 тысячи. Иранские власти уверены, что протесты искусственно созданы извне, и обещают защищать страну.

