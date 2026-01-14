3.71 BYN
Тегеран готовится к отключению глобальной сети Интернет
Иран готовится к отключению от глобального интернета в целях защиты своей страны от внешнего вмешательства и начал принимать меры по созданию собственной закрытой сети.
Один из шагов в этом направлении - формирование так называемого белого списка сайтов, одобренных государством. В этот перечень вошли внутренние поисковые системы, навигационные сервисы и мессенджеры для обмена сообщениями. Иранские власти заявляют: интернет в стране в привычном виде может исчезнуть навсегда.
Тем временем компания SpaceX, как сообщает Bloomberg, сделала бесплатной подписку на Starlink в республике. Однако власти Ирана уже фактически криминализировали его использование, приравняв к шпионажу.
Эти цифровые баталии разгораются на фоне продолжительных массовых протестов. По разным данным, число погибших за время беспорядков уже могло превысить 2,5 тысячи. Иранские власти уверены, что протесты искусственно созданы извне, и обещают защищать страну.