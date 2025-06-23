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Тегеран нанес удар по американской базе на северо-востоке Сирии
Автор:Редакция news.by
Как только что сообщило иранское информационное агентство ФАРС, Тегеран нанес удар по американской базе на северо-востоке Сирии. Последствия атаки неизвестны, Вашингтон пока никаких комментариев не давал.
Это ответ Ирана на вчерашние американские удары по персидским ядерным объектам. Также Иран произвел по Израилю ракетный залп. Сообщается о большом количестве попаданий: поражены цели в Иерусалиме и Тель-Авиве. В Ашдоде десятки тысяч домохозяйств остались без электричества из-за разрушения подстанции.
В свою очередь Израиль атаковал 6 иранских аэродромов и склад ракет в Керманшахе. Были прилеты и в Тегеране, здесь пострадала штаб-квартира Общества Красного Полумесяца. Кроме того, целями атаки являлись иранские правительственные здания.