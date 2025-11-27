Стали известны подробности трагедии в Вашингтоне. Двоих нацгвардейцев недалеко от Белого дома расстрелял Рахманулла Ланкавал, который служил в кандагарском спецназе до прихода к власти талибов.

Но отбором персонала в афганские спецподразделения занималось ЦРУ. Оно же осуществляло отсев претендентов на право въезда в США. Из этого следует, что Ланкавала дважды признали лояльным, и это серьезный провал американских спецслужб.

Либо, рассуждают конспирологи, афганца толкнули на теракт именно те, кто его контролировал, то есть, представители спецслужб США.

В таком случае речь идет о войне "глубинного государства" против Трампа, который на днях заявил, что после ввода нацгвардейцев в столицу Вашингтон стал совершенно безопасным городом, и тут вдруг террорист атакует военных, которые даже не смогли себя защитить.