Теракт в Сербии: у здания парламента произошла стрельба и поджог

Срочные новости приходят из Сербии. У здания парламента в Белграде произошла стрельба. По предварительным данным, 70-летний мужчина ранил одного человека, пуля попала ему в бедро.



После этого нападавший поджег одну из палаток сторонников президента, что установлены перед зданием. Александр Вучич назвал вооруженное нападение терактом. Территория перед парламентом оцеплена. Пожар уже потушили.