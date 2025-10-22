3.68 BYN
Теракт в Сербии: у здания парламента произошла стрельба и поджог
Автор:Редакция news.by
Срочные новости приходят из Сербии. У здания парламента в Белграде произошла стрельба. По предварительным данным, 70-летний мужчина ранил одного человека, пуля попала ему в бедро.
После этого нападавший поджег одну из палаток сторонников президента, что установлены перед зданием. Александр Вучич назвал вооруженное нападение терактом. Территория перед парламентом оцеплена. Пожар уже потушили.