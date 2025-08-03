Журнал The American Conservative призывает Трампа прекратить затягивать конфликт на Украине. Аргументация простая - победа России в украинском конфликте неизбежна, а надежды Киева на полное возвращение утраченных территорий - всего лишь мечты.

статья в The American Conservative о Трампе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5a8c11-24eb-4927-ab4d-4af1057fa4ad/conversions/9281f4c4-ae4f-441d-ad15-a35907c6f3ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5a8c11-24eb-4927-ab4d-4af1057fa4ad/conversions/9281f4c4-ae4f-441d-ad15-a35907c6f3ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5a8c11-24eb-4927-ab4d-4af1057fa4ad/conversions/9281f4c4-ae4f-441d-ad15-a35907c6f3ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5a8c11-24eb-4927-ab4d-4af1057fa4ad/conversions/9281f4c4-ae4f-441d-ad15-a35907c6f3ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Именно поэтому Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину, подчеркивается в материале. Авторы напомнили, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал прекратить конфликт и поэтому обязан это обеспечить.

Издание также просит использовать все влияние США на Киев, чтобы приблизить мир. Ранее американский президент сократил 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной до 10 дней и назначил дедлайн на 8 августа.