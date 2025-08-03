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The American Conservative: Победа России в украинском конфликте неизбежна

Журнал The American Conservative призывает Трампа прекратить затягивать конфликт на Украине. Аргументация простая - победа России в украинском конфликте неизбежна, а надежды Киева на полное возвращение утраченных территорий - всего лишь мечты.

статья в The American Conservative о Трампе

Именно поэтому Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину, подчеркивается в материале. Авторы напомнили, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал прекратить конфликт и поэтому обязан это обеспечить.

Издание также просит использовать все влияние США на Киев, чтобы приблизить мир. Ранее американский президент сократил 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной до 10 дней и назначил дедлайн на 8 августа.

Если перемирие не будет достигнуто, введутся стопроцентные пошлины против РФ.

Россия-УкраинаРоссия-СШАДональд Трамп