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The American Conservative: Победа России в украинском конфликте неизбежна
Журнал The American Conservative призывает Трампа прекратить затягивать конфликт на Украине. Аргументация простая - победа России в украинском конфликте неизбежна, а надежды Киева на полное возвращение утраченных территорий - всего лишь мечты.
Именно поэтому Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину, подчеркивается в материале. Авторы напомнили, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал прекратить конфликт и поэтому обязан это обеспечить.
Издание также просит использовать все влияние США на Киев, чтобы приблизить мир. Ранее американский президент сократил 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной до 10 дней и назначил дедлайн на 8 августа.
Если перемирие не будет достигнуто, введутся стопроцентные пошлины против РФ.