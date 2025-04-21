Тонущий автопром - Германию накрыл сильнейший кризис со времен Второй мировой войны

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Еще пять лет назад Германия называла себя "мастерской мира". А сегодня это мастерское пособие по уничтожению собственной экономики.

Автогиганты останавливают конвейеры, химические заводы бегут в Китай, а политики винят во всем Кремль и "глобальное потепление". Как Германия проиграла войну собственной бюрократии и "зеленому" безумию, смотрите в "Понятной политике".

Многие эксперты называют решения немецких властей "экономическим самоубийством". Причем финансовые харакири затронули сферу, в которой Германия десятилетиями была лидером - автомобили.

Вот вам буквально факты-убийцы. С 2023 года прибыль Volkswagen рухнула почти на 50 %. Процедуру закрытия проходит три завода, 10 тыс. сотрудников останутся без работы. Разумеется, они активно протестуют. И даже выносят на улицу гроб с названием компании.

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Бедой для Volkswagen стал переход на "зеленые рельсы", к 2030 году концерн решил полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания в угоду электромобилям. Только оказалось, что тот же Китай делает их уже в три раза дешевле.

На фоне кризиса компания решила вернуться в прошлое. "Volkswagen "открыт" для производства военной техники на своих заводах", заявил генеральный директор концерна Оливер Блуме. Он напомнил, что компания уже производила транспортные средства для армии ранее. Кроме снабжения вермахта во время Второй мировой войны концерн производил Volkswagen Type 181 для западногерманской армии.

Причем технологии Китаю отдавали немцы своими же руками - за последние годы BMW открыл в Поднебесной несколько заводов.

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В апреле 2024 года автомобильный гигант вложил почти 3 млрд долларов в производственную базу в городе Шэньян. Планируется, что уже в 2026 году с конвейера сойдут первые автомобили.

Но и три автомобильных буквы пошли не в том направлении. Чистая прибыль BMW в минувшем году упала почти на 84 %.

Не отстает и третий лидер - Mercedez. Здесь прибыль упала на 54 %. Концерн готовится сократить до 30 тыс. человек. Причиной стала потеря российского рынка и Китай. Заявление о банкротстве уже подал и немецкий производитель люксовых автомобилей Isdera, сообщает Bild.