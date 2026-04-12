3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Трагедия на Гаити: 30 человек погибли в давке
Автор:Редакция news.by
Трагедия произошла на Гаити. В давке погибли 30 человек. Они приехали для участия в ежегодном праздновании в честь объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - цитадели Лаферьер. Это символ независимости Гаити, который привлекает множество туристов.
В день праздника цитадель оказалась переполнена. При этом для регулирования потока посетителей использовалась только одна входная дверь, что привело к быстрому скоплению людей и давке.
Фото Sputnik