Трагедия на Гаити: 30 человек погибли в давке

Трагедия произошла на Гаити. В давке погибли 30 человек. Они приехали для участия в ежегодном праздновании в честь объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - цитадели Лаферьер. Это символ независимости Гаити, который привлекает множество туристов.

В день праздника цитадель оказалась переполнена. При этом для регулирования потока посетителей использовалась только одна входная дверь, что привело к быстрому скоплению людей и давке.

Фото Sputnik

