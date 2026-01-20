3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
"Тракторная" блокада: фермеры осадили Европарламент, протестуя против соглашения с МЕРКОСУР
Автор:Редакция news.by
Европа погружается в "тракторный" хаос: многотысячная армия фермеров осадила здание Европарламента в Страсбурге. Более 4 тыс. аграриев и десятки единиц тяжелой техники парализовали работу еврочиновников.
Гнев протестующих вызвала сделка с МЕРКОСУР - документ, который готовили четверть века, фактически ставит крест на местном сельском хозяйстве. Пока Брюссель грезит о росте экспорта, реальный сектор экономики готовится к банкротству из-за наплыва дешевой продукции.
Над толпой в небо взмыли красноречивые призывы: воздушные шары с требованием к Урсуле фон дер Ляйен "убираться домой". Люди не верят обещаниям о новых рабочих местах, понимая, что за фасадом красивых цифр скрывается предательство интересов своих производителей.