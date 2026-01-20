Европа погружается в "тракторный" хаос: многотысячная армия фермеров осадила здание Европарламента в Страсбурге. Более 4 тыс. аграриев и десятки единиц тяжелой техники парализовали работу еврочиновников.

Гнев протестующих вызвала сделка с МЕРКОСУР - документ, который готовили четверть века, фактически ставит крест на местном сельском хозяйстве. Пока Брюссель грезит о росте экспорта, реальный сектор экономики готовится к банкротству из-за наплыва дешевой продукции.