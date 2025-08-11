Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп анонсировал некоторые обмены территориями, но обеспокоен заявлениями Зеленского

Трамп анонсировал некоторые обмены территориями, но обеспокоен заявлениями Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов.

"Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было", - отметил американский лидер, говоря о конфликте не Украине. "Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: "Мне нужно получить одобрение в соответствии с Конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, - пояснил Трамп, выступая в Белом доме. - Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями".

Фото ТАСС

УкраинаСШАРоссия