Трамп анонсировал некоторые обмены территориями, но обеспокоен заявлениями Зеленского
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов.
"Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было", - отметил американский лидер, говоря о конфликте не Украине. "Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: "Мне нужно получить одобрение в соответствии с Конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, - пояснил Трамп, выступая в Белом доме. - Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями".
Фото ТАСС