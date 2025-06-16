Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за эскалации между Израилем и Ираном

Из-за эскалации между Ираном и Израилем Трамп решил досрочно покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде и возвратиться в Вашингтон.

Также он заранее отдал распоряжение Совету нацбезопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.

В ходе своего визита на саммит G7 Трамп высказал надежду на достижение договоренностей по украинскому конфликту. Он выступил против очередных санкций в отношении России. По его словам, они обходятся Западу в миллиарды долларов.