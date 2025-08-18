Трамп готовит почву для проведения трехсторонней встречи

Переговоры c Зеленским президент США Дональд Трамп предварил множеством важных заявлений. Прежде всего, он требует мира, а не перемирия. Гарантии безопасности Украине должны предоставить европейцы и НАТО, причем за свой счет. От Киева потребуется готовность к миру и согласие на непростые компромиссы.

Содержательные заявления будут сделаны уже по итогам расширенной встречи с участием европейских лидеров. Американская сторона надеется, что нынешние переговоры дадут возможность провести встречу в трехстороннем формате: Путин, Трамп, Зеленский. Белый дом, как сообщалось ранее, хотел бы ее организовать уже 22 августа. Однако она станет возможной, лишь если 18 августа удастся добиться разрешения если не всех, то, по крайней мере, большинства самых серьезных противоречий.

"Встреча с Путиным была хорошей, есть шанс на получение результата. Если у нас пройдет все хорошо сегодня, будет трехсторонняя встреча. Сегодня будет либо сделка, либо не сделка. Если нет - поддержка Украине прекращается", - сказал президент США.