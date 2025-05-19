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Трамп хочет прекращения огня и урегулирования на Украине - пресс-секретарь Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает как за режим прекращения огня, так и за мирное урегулирование на Украине. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Он (Трамп - прим. ТАСС) ясно давал понять на протяжении конфликта [на Украине], что он ему достается в наследство от [экс-президента США] Джо Байдена. Не забывайте, что эта война началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации, и президент Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить. Он дал понять обеим сторонам, что хочет как можно скорее добиться и мирного урегулирования, и прекращения огня", - сказала она.
Ранее Трамп написал в Truth Social, что 19 мая в 10:00 (17:00 мск) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю.
Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.