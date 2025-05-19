Трамп хочет прекращения огня и урегулирования на Украине - пресс-секретарь Белого дома

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Президент США Дональд Трамп выступает как за режим прекращения огня, так и за мирное урегулирование на Украине. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) ясно давал понять на протяжении конфликта [на Украине], что он ему достается в наследство от [экс-президента США] Джо Байдена. Не забывайте, что эта война началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации, и президент Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить. Он дал понять обеим сторонам, что хочет как можно скорее добиться и мирного урегулирования, и прекращения огня", - сказала она.