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Трамп хочет уменьшить стоимость лекарства в США на 59 %
Трамп хочет уменьшить стоимость лекарства в США на 59 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bc0771-6b71-4487-aeb1-9bf9d891715a/conversions/b02da3a8-6374-41cd-b8ea-84541615d877-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bc0771-6b71-4487-aeb1-9bf9d891715a/conversions/b02da3a8-6374-41cd-b8ea-84541615d877-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bc0771-6b71-4487-aeb1-9bf9d891715a/conversions/b02da3a8-6374-41cd-b8ea-84541615d877-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09bc0771-6b71-4487-aeb1-9bf9d891715a/conversions/b02da3a8-6374-41cd-b8ea-84541615d877-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59 %. Об этом лидер Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает ТАСС.
"Цены на лекарства снизятся на 59 % и больше! Стоимость бензина, энергии, продуктов и других вещей пойдет вниз. Никакой инфляции!!!" - заявил Трамп в своей публикации.
Ранее американский лидер сообщил, что 12 мая подпишет указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 30-80 %. Он сообщил, что цены на фармацевтические препараты во всем мире могут вырасти, чтобы "вернуть справедливость в Америку".