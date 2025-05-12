Трамп хочет уменьшить стоимость лекарства в США на 59 %

Президент США Дональд Трамп планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59 %. Об этом лидер Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает ТАСС.

"Цены на лекарства снизятся на 59 % и больше! Стоимость бензина, энергии, продуктов и других вещей пойдет вниз. Никакой инфляции!!!" - заявил Трамп в своей публикации.