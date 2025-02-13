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Трамп: Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7

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© AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", - приводит слова Трампа агентство.

По словам президента США, "было ошибкой" исключать Россию из "Большой восьмерки", передает агентство Reuters.

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