Трамп: Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", - приводит слова Трампа агентство.