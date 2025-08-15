3.72 BYN
Трамп: Много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности
Автор:Редакция news.by
Много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности по остальным. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
/Будет дополнено/.