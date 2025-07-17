Трамп может обрушить экономику мира - СМИ

Неутешительный прогноз. Попытка президента США заставить Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы, уйти в отставку может обрушить мировую экономику. В этом убеждены журналисты CNN.

В материале уточняется, что такой сценарий возможен из-за обвала мировых финансовых рынков вслед за снижением базовой процентной ставки ФРС.

По мнению Трампа, американская экономика нуждается в понижении ставки, а финрегулятор умышленно не делает этого.