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Трамп может обрушить экономику мира - СМИ
Автор:Редакция news.by
Неутешительный прогноз. Попытка президента США заставить Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы, уйти в отставку может обрушить мировую экономику. В этом убеждены журналисты CNN.
В материале уточняется, что такой сценарий возможен из-за обвала мировых финансовых рынков вслед за снижением базовой процентной ставки ФРС.
По мнению Трампа, американская экономика нуждается в понижении ставки, а финрегулятор умышленно не делает этого.
Ранее глава Белого дома назвал "неправдой" сообщения СМИ о планируемом увольнении Пауэлла.