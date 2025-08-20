3.69 BYN
Трамп надеется попасть в рай
Угроза третьей мировой войны теперь отступила, поскольку две самые крупные ядерные державы сегодня ладят между собой. Это заявил Трамп, комментируя итоги переговоров с Зеленским и лидерами ЕС.
По мнению главы Белого дома, есть прекрасные шансы урегулировать украинский конфликт - Путин и Зеленский почти наверняка смогут встретиться в ближайшие две недели: в настоящий момент согласовывается место проведения переговоров. Наиболее вероятными пока выглядят Венгрия и Швейцария.
Трамп в своем телефонном интервью каналу Fox News отметил, что прекращение войн считает главной миссией своей жизни.
"Я хочу закончить войны. Если у меня получится спасать жизни семи тысячам человек каждую неделю, это будет большое дело. Я хочу попасть в рай, если это возможно. Слышал, что мои шансы на это невелики, говорят, что я от него довольно далеко. Но если когда-нибудь я окажусь в раю, то одной из причин будет именно это", - заявил американский лидер.
Как объявлено, Трамп решил не уходить в отпуск, чтобы обеспечить скорейшее урегулирование украинского конфликта.
В Вашингтоне считают, остановка войны - дело не быстрое, но шансы на успех достаточно велики.