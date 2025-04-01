Трамп намерен упростить правила экспорта американского оружия - Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ по упрощению норм, регулирующих экспорт американских вооружений в другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам его источников, администрация США может объявить об этом шаге в ближайшие дни. Указ, в частности, будет предусматривать смягчение норм, касающихся согласования с Конгрессом США продажи американских вооружений.

Согласно действующим законам, вашингтонская администрация должна запрашивать согласие Конгресса при передаче другому государству вооружений на сумму $14 млн или более, а также при предоставлении продукции военного назначения или услуг в этой сфере на сумму $50 млн или более. Согласно указу, в первом случае сумма увеличится до $23 млн, во втором - до $83 млн.