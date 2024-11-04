Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев

По мнению Президента Беларуси, американский президент Дональд Трамп способен что-то поменять в США. Позволит ли новоизбранный президент Соединенных Штатов поменять отношения США и Беларуси, в программе "Актуальное интервью" спросили у декана факультета журналистики БГУ Алексея Беляева.

Трамп - политик прагматичный, отметил эксперт. "Безусловно, все понимают, что Трамп - проамериканский политик. То есть он в данном случае совсем не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы. Он будет продвигать свою повестку. Но в отличие, например, от прежних представителей Демократической партии, Трамп более трезво смотрит на ситуацию. Потому что у Байдена и его окружения, у Камалы Харрис, у них были очень завышенные ожидания и представления о роли США, и они считали, что ничего в мире не изменилось, что их превосходство так и существует", - пояснил он.

По его словам, Трамп изначально, еще в первый свой срок, видел, что Америку сильно теснят. "Почему он начал торговые войны с Китаем, активно действовать на международной сцене, продвигая интересы США, - задался вопросом Алексей Беляев. - Потому что он чувствовал, что эти интересы начинают как-то отодвигать на второй план, они там угасают".

У Дональда Трампа есть свое видение внешней политики, уверен эксперт. "Отношения с Россией он видит совсем по-другому, не так, как его предшественники. Он видит, что Россия должна в данном случае, скорее, быть хотя бы нейтральной в отношении США, а не явным противником. Поэтому здесь, возможно, какие-то изменения для нас в лучшую сторону. Но это не значит, что Трамп заботится о нас. Он так видит интересы США", - отметил декан.

Алексей Беляев:

"Президент Александр Лукашенко обратил внимание, что Трамп реально - политик, пользующийся авторитетом, доверием у граждан США, и победил он сейчас вполне честно. Как наш Президент сказал, наверное, и в прошлых выборах победил он. Хотя ему эту победу не отдали просто. Наш Президент следит за международной повесткой. Он видит эти особенности развития отношений не только внутри Беларуси, с ближайшими соседями, но в целом на международной арене".

Все интервью смотрите в видео