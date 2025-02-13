3.48 RUB
3.33 USD
3.45 EUR
Трамп намерен навсегда покончить с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности
Администрация президента США Дональда Трампа не будет пропагандировать идеологию разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI). Об этом заявил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), пишет ТАСС.
"США по всему миру распространяли DEI. Очевидно, администрация Трампа с этим не согласна. Мы намерены навсегда покончить с этой [политикой]", - сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
После инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ инклюзивности и разнообразия в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского. Сотрудники ведомства Маска приступили к работе по отмене контрактов, ориентированных на реализацию программ разнообразия, равенства и инклюзивности в системах образования и медицины. Вслед за этим американские корпорации начали отказываться от принципов разнообразия и инклюзивности при приеме людей на работу.