Трамп намерен навсегда покончить с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности

"США по всему миру распространяли DEI. Очевидно, администрация Трампа с этим не согласна. Мы намерены навсегда покончить с этой [политикой]", - сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

После инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ инклюзивности и разнообразия в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского. Сотрудники ведомства Маска приступили к работе по отмене контрактов, ориентированных на реализацию программ разнообразия, равенства и инклюзивности в системах образования и медицины. Вслед за этим американские корпорации начали отказываться от принципов разнообразия и инклюзивности при приеме людей на работу.