Трамп не планирует идти на третий президентский срок

По словам американского лидера, сторонники регулярно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок. Однако Дональд Трамп делать этого не намерен. Он отметил, что множество людей продают кепки с надписью "Трамп 2028". "Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале - великому республиканцу", - подчеркнул американский президент.

Как следует из принятой в 1951 году 22-й поправки к американской конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Вместе с тем ранее Дональд Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ была информация, что он поручал Минюсту изучить законность своего потенциального участия в президентских выборах в 2028 году.