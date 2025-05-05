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Трамп остановил госфинансирование исследований потенциально опасных вирусов

Трамп остановил госфинансирование исследований потенциально опасных вирусов

Президент США Дональд Трамп прекратил госфинансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Белого дома в связи с указом, распоряжение президента должно "защитить американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности", в том числе тех, которые могли привести к пандемии вируса COVID-19.

"Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований (вирусов - ред.) в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране, позволяет исследовательским агентствам США выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут угрожать здоровью американцев, общественной и национальной безопасности", - говорится в публикации.

Как подчеркивается в пресс-релизе, Трамп уже на протяжении длительного времени полагал, что причиной пандемии вируса COVID-19 послужила утечка в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

В декабре прошлого года американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань".

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

СШАДональд Трамп